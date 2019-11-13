Son Dakika Haberleri: Dusko Tosic, Süper Lig'e dönüyor!
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Dusko Tosic, Süper Lig'e dönüyor!

6 saat önce

Başakşehir, milli arada sessiz sedasız transfer çalışmalarına başladı.

Dusko Tosic, Süper Lig'e dönüyor!, System.String[]

Başakşehir, milli arada sessiz sedasız transfer çalışmalarına başladı. Turuncu-Lacivertliler'in hedefindeki isim Dusko Tosic.


Savunmanın göbeğine takıma seviye atlatacak, aynı zamanda sol bek de oynayabilecek bir oyuncu arayan İstanbul ekibi, Çin'in Guangzhou Rief ekibinde forma giyen Sırp futbolcu için düğmeye bastı.


Kulübünde istediği kadar şans bulamayan ve dönmeye sıcak bakan Tosic'le ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.


BEŞİKTAŞ DA DEVREDE


Sözleşmesi devam eden Tosic'in devre arasında kiralanması öngörülüyor.


Adı Beşiktaş'la da anılan Tosic'e Türkiye'den tek resmi teklifin Başakşehir'den gittiği öğrenildi.

Dusko Tosiç, Başakşehir, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:28 
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