Son Dakika Haberleri: Düşler Akademisi Kosova'da

Düşler Akademisi Kosova'da

1 saat önce

AYDER (Alternatif Yaşam Derneği) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonunun desteği ile hayata geçirilen ve İstanbul ve Kaş'ta iki merkezi olan Düşler Akademisi, Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin girişimi ile Kosova'da hayata geçiyor.

Düşler Akademisi Kosova'da, System.String[]
AYDER (Alternatif Yaşam Derneği) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonunun desteği ile hayata geçirilen ve İstanbul ve Kaş'ta iki merkezi olan Düşler Akademisi, Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin girişimi ile Kosova'da hayata geçiyor.

Derneğin İstanbul'daki merkezinde atılan imza ile resmi hale gelen proje, Ayder'in koordinasyonunda çeşitli paydaşlarla gerçekleşecek. Sosyal yönden dezavantajlı bireylerin, sanat, spor, teknoloji desteğiyle sosyal hayata entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan proje Balkanlar'da bir ilk olacak.

Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetim kurulu başkanı Gülen Aksu Türker " Kosova'daki çeşitli sorunlara çözüm getirmek amacıyla ülkemizin farklı kurumlarıyla iş birlikleri yapıyoruz. Değerli Sosyal girişimci Ercan Tutal ve ekibinin savaştan çıkmış, ekonomik ve sosyal birçok sorunla uğraşan Kosova'daki sosyal dezavantajlı bireyler için uluslarası destekler ve projelerle çalışmalar yapmayı kabul etmeleri ve büyük bir enerjiyle yola koyulmaları bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu oluşumun bir parçası olmaktan da gurur duyuyoruz"dedi.

Ayder Yönetim kurulu başkanı ve Düşler Akademisi kurucusu Ercan Tutal ise " İmzalamış olduğumuz bu protokol ile başta Kosova olmak üzere tüm Balkan ülkelerinde bir sosyal değişim yolculuğuna çıkıyoruz. Kosova'nın bu süreçteki yeri stratejik olarak çok büyük ve değerli. Savaştan yeni çıkmış bir ülkeyi sanat, spor ve teknoloji aracılığıyla tekrar canlandırmak dönüşümün en güzel örneklerinden biri olacak. Kuruluşundan bu yana şemsiyesi altında birçok proje barındıran AYDER, her bir projesinin kopyalanabilir ve yaygınlaştırılabilir olmasını hedeflemiştir. Türkiye dışında çeşitli ülkelerde bunu gerçekleştirebilmek mutluluk ve umut verici" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Aksu, Birleşmiş Milletler, İstanbul, Kosova, Güncel
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