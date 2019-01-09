Düşlere Hayat Veren Heykeller

Doğu Avrupalı ünlü Bulgar heykeltıraş Dimitir Dimov'un kızı olarak dünyaya gelen sanatçı, dört yaşına geldiğinde babasının heykel atölyesine gitmeye başladı. Oyuncakları heykel hamuru, balmumu, bronz olan Kılıçlıoğlu, üç boyutlu nesne yaratmanın mucizesini küçük yaştan itibaren deneyimledi. Aldığı eğitim sebebiyle Batı'ya dönük yüzünü yıllar içerisinde Mezopotamya'ya çevirerek sanat yaşamında yeni arayışlara yöneldi. İlk çalışmaları olan Ana, Şeytan, Melek, Öpücük gibi eserler, sanatçının form arayışının bir temsili oldu.

Taş, balmumu ve bronz kullanarak ürettiği heykelleri ile Helenistik tarzda çok sayıda esere imza attı. Sürrealist ve fantastik öğeler kullanarak ürettiği eserleri onun düş gücü ile birleşerek sanatına farklı ve özgün bir yorum katmıştır.

Sanat hayatı boyunca çok sayıda sergi açan Maria Kılıçlıoğlu'nun "Evrenin Nabzı" retrospektif sergisi 9 Ocak – 23 Şubat 2019 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'nde ziyaret edilebilir.