Son Dakika Haberleri: Düşlerim Dörtnala" Sergisi Ziyarete Açıldı

Düşlerim Dörtnala" Sergisi Ziyarete Açıldı

11 saat önce

Ressam Nazan Pamuk'un "Düşlerim Dörtnala" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Düşlerim Dörtnala
Ressam Nazan Pamuk'un "Düşlerim Dörtnala" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Nişantaşı'ndaki F Sanat Galerisi'nde ziyarete açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Pamuk, resim yapmayı çok sevdiğini belirterek, 3 yaşından itibaren resme ilgi duyduğunu ve resimler yaptığını söyledi.

Pamuk, temel sanat eğitimi aldığını ve 20 yaşından itibaren profesyonel olarak resme başladığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Genelde kadınlar ve atlar üzerine çalışıyorum. Dizginlenemeyen, eğer vurulamayan atlar olduğu için Yılki Atları'nı kadınlarla bağdaştırdım. Kadınların durumu çok zor. Kadınların da Yılki Atları kadar özgür olmasını istiyorum."

Sergide, kadınları ele aldığının altını çizen Pamuk, yaklaşık 8 ayda tamamladığı 25 eserinin görülebileceğini dile getirdi.

Nazan Pamuk bugüne kadar 14'ü kişisel 30 sergi açtığını belirterek, Romanya, ABD ve Fransa'nın başkenti Paris'te çağdaş sanat fuarlarına da eserleriyle katıldığına işaret etti.

Daha çok sosyal sorumluluk projelerine katıldığına dikkati çeken sanatçı, önceki çalışmalarında da kadın, nefes, yaratılış konularını eserlerinde işlediğini söyledi .

Resim sergisi, 10 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:48 Kaynak: AA
Paris, Fransa, Nişantaşı, Güncel
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