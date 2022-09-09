İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Kordon Boyu'nda yürüyüş düzenlendi. İzmirliler 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyarak, Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.
Binlerce kişinin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Megastar Tarkan'ın konseri öncesinde telefonlarının ışığını açan vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıktı.
Tarkan'ın konseri öncesi kalabalığa seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte İzmir'deki 100. yıl coşkusundan görüntüler:
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