İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi

09.09.2022 23:24

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla binlerce vatandaş Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Megastar Tarkan'ın da sahne aldığı alanda büyüleyici görüntüler ortaya çıktı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Kordon Boyu'nda yürüyüş düzenlendi. İzmirliler 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını taşıyarak, Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

BİNLERCE KİŞİ ALANDA TOPLANDI

Binlerce kişinin toplandığı Gündoğdu Meydanı'nında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı. Megastar Tarkan'ın konseri öncesinde telefonlarının ışığını açan vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıktı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tarkan'ın konseri öncesi kalabalığa seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte İzmir'deki 100. yıl coşkusundan görüntüler:

İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici
İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici
İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici
İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici
İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici
İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici
İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici
İzmir'de 100. yıl coşkusu! Kutlamadan gelen görüntüler büyüleyici
YORUMLAR
500
İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlanıyor. Tunç Soyer: 'İzmir Bu Vatanın Öncüsüdür. Cumhuriyeti Barışla, Demokrasiyle Taçlandırmak Bize Düşüyor' İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlanıyor. Tunç Soyer: 'İzmir Bu Vatanın Öncüsüdür. Cumhuriyeti Barışla, Demokrasiyle Taçlandırmak Bize Düşüyor' Tunç Soyer: 'İzmir Umudun Yüzüdür' Tunç Soyer: 'İzmir Umudun Yüzüdür'

Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki kaynını göğsünden bıçaklayan genç kadın gözaltına alındı
21:59 Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı
21:59 2 yıldır aşk yaşayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi
21:49 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metrobüs kazası sonrası tepkiler yükseldi
21:05 Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var
20:33 Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
20:14 DEAŞ'ın üst düzey yöneticisinin dikkat çeken ifadesi! Türkiye'de yakalanmıştı
20:08 Terör örgütü DEAŞ'ın üst yöneticisi Türkiye'de yakalanmıştı! Cezaevine gönderildi
20:11 İlk kez halka seslenen İngiltere Kralı Charles: Anayasa ülkemizin temelini oluşturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 23:31:12. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement