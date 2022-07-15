Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü - Son Dakika
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Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü

15.07.2022 20:18
Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü

Türkiye'nin bütün illerinde 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle şehitler anılırken, İstanbullular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 15 Temmuz programı için Saraçhane Meydanı'na yürüdü. Bu yürüyüşle 15 Temmuz Destanı'nın hala hafızalarda taze tutulduğu ve halkın her zaman milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceği dosta düşmana gösterilmiş oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitlerimiz anısına Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi önünde toplanan yüzlerce TÜGVA'lı genç; önce yürüyüşün başlayacağı Fatih Camii'ne yol aldılar.

AKIN AKIN SARAÇHANE'YE

Akabinde, Fatih Camii'nde diğer katılımcılar ile buluşan grup; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle büyük bir kalabalık halinde, akın akın Saraçhane Meydanı'na yürüdüler. Yürüyüşün ardından düzenlenen programla; millet adına canını hiçe sayarak, büyük bir fedakârlık gösteren 15 Temmuz şehitlerimizi anarak yürüyüşü sonlandırdılar.

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde kalabalıklar Saraçhane Meydanı'na yürüdü

DARBENİN KARŞISINDA MİLLİ İRADENİN YANINDA

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimi sırasında, hainler ülkedeki birçok kurumu işgal etmek istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan halk; milli iradeye sahip çıkarak, darbe girişimi karşısında büyük bir direniş göstermişti.

Bu yürüyüşle de 15 Temmuz Destanı'nın hala hafızalarda taze tutulduğu ve halkın her zaman milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceği gösterilmiş oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:  15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan:  15 Temmuz'un yıl dönümünde Saraçhane Meydanı'nda olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda Olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda Olacağız

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