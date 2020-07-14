Düşme potasındaki Brescia, Bergamo'dan çıkabilecek mi? Atalanta 4 gol atarsa iddaa'da... - Son Dakika

Düşme potasındaki Brescia, Bergamo'dan çıkabilecek mi? Atalanta 4 gol atarsa iddaa'da...

Bu bir ilandırATALANTA - BRESCIAGian Piero Gasperini ile birlikte göze hoş gelen futbol ortaya koyan Atalanta, pandemi arasından sonra üst üste 6 galibiyet alıp Juventus karşısına çıktı ve onlara da oldukça zor anlar yaşatmasına rağmen 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Bu bir ilandır

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ATALANTA - BRESCIA


Gian Piero Gasperini ile birlikte göze hoş gelen futbol ortaya koyan Atalanta, pandemi arasından sonra üst üste 6 galibiyet alıp Juventus karşısına çıktı ve onlara da oldukça zor anlar yaşatmasına rağmen 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.


O maçı kaçıran sol bek Robin Gosens, Brescia karşısında da forma giyemeyecek. Takımda başka eksik yok, sol tarafı bir kez daha Timothy Castagne idare edecek.


Juventus maçında oyuna sonradan dahil olan Mario Pasalic ile Luis Muriel'i Brescia karşısında ilk 11'de görebiliriz...


Brescia ise koronavirüs salgını arasından döndükten sonra çıktığı 6 lig maçında sadece 5 puan toplayabildi ve 19. sıraya takılıp kaldı!


Savunmadan Andrea Cistana ve orta sahadan Dimitri Bisoli'nin sakatlıkları sürüyor. Roma maçıyla sahalara geri dönen Jhon Chancellor, stoperde Andrea Papetti'ye eşlik etmeye devam edecek.


Merkez orta sahadaki duruşu ve oyun görüşüyle dikkat çeken 2000'li Sandro Tonali, sene sonunda muhtemelen daha büyük bir kulübe transferini gerçekleştirecek.


%25'lik kesim küme düşme potasındaki Brescia karşısında ev sahibinin en az 4 gol bulmasını bekliyor...


Lautaro Martinez, Atalanta savunmasını çaresiz bırakıyor! İzleyelim...




Juventus, Atalanta, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:27 

Son Dakika Spor Düşme potasındaki Brescia, Bergamo'dan çıkabilecek mi? Atalanta 4 gol atarsa iddaa'da... - Son Dakika Spor
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