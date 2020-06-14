Düşme potasındaki Rizespor, şampiyonluk yolundaki Galatasaray'ı konuk ediyor! %68'le iddaa'da...

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RİZESPOR - GALATASARAY

Trabzonspor ve Başakşehir koronavirüs arasından hatasız dönünce, tüm gözler şampiyonluk yolundaki Galatasaray'a çevrildi!

Karşılarında da salgın öncesinde oynadığı son 7 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilmiş Rizespor olacak...

Rizespor'da 6 gole katkı (4 gol - 2 asist) yapan Fernando Boldrin cezalı, 2-0 kaybedilen Göztepe maçında sarı kart cezalısı durumuna düşmüştü. Aminu Umar da sakat, onun da 4 gole (3 gol - 1 asist) katkısı bulunuyordu.

Karadeniz ekibiyle çıktığı 3 maçı galibiyetsiz geçen TD Ünal Karaman, hücum hattını "Oğulcan Çağlayan, Milan Skoda, Braian Samudio" üçlüsünden oluşturacak.

Galatasaray ise Süper Lig'de arka arkaya 8 galibiyet aldıktan sonra Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalarak salgın arasına gitmişti.

Sarı-kırmızılılar zaten Christian Luyindama'dan faydalanamıyordu, geçtiğimiz hafta Marcao da sakatlandı ve TD Fatih Terim'in Ryan Donk'un yanında stoper olarak Mario Lemina'yı oynatması bekleniyor.

Şapkadan tavşan çıkartmayı seven Terim, kupada 1 kez - ligde ise sadece 1 dakika şans verdiği 2003'lü Emin Bayram'la da maça başlarsa şaşırmamak lazım...

%68'lik kesim kritik eksikleri olan Rizespor karşısında sarı-kırmızılı ekibi şanslı görüyor...

O, Galatasaray'ın her şeyi! İmparator Fatih Terim...