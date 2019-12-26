Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı - Son Dakika

Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı

6 saat önce

Balık tezgahlarındaki fiyatlar tüketiciyi memnun etmedi.

Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı, System.String[]

Balık tezgahlarındaki fiyatlar tüketiciyi memnun etmedi.


Mevsim şartlarının üstünde seyreden hava sıcaklığı denizleri de etkiledi. Yeterli balık tutulamaması fiyatları yükseltti. En çok tüketilen ve vazgeçilmez olan hamsi 20-25 TL arasında satılırken, çinekop 40 ila 80 TL'ye alıcı buluyor. Tekirin fiyatı 40-70 TL arasında değişirken, sardalya 15 TL'ye, çupra ise 40-45 TL'ye satışa sunuluyor.


Öte yandan Mudanya ilçesinde tezgahları süsleyen köpek balığının ise kilosu 50 TL'ye alıcı bekliyor. Balıkçı Zafer Uzun, köpek balığının Marmara denizinde ağlara takıldığını ifade etti. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:09 Kaynak: İHA
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