DÜSOİS Kayseri Şube Başkanı Mustafa Tokgöz'den düğün salonu açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Tokgöz, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapasımında "düğün ve nikahların en fazla 1 saat içinde tamamlanması" yönündeki kararına ilişkin açıklama yaptı.

Tokgöz, düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'de faaliyet gösteren düğün salonlarının hiçbirinde Kovid-19 pozitif vaka olmadığını öne sürdü.

"Kayseri'deki salonlarımız bütün tedbirleri uygulamaktadır." diyen Tokgöz, "Bu süreci en çok ciddiye alan meslek kuruluşlarından biriyiz. Ancak sokak düğünlerinde bulaşıya rastlandıysa bu bizim sorumluluğumuzda değildir. Zaten sokak düğünleri yasak ama önüne geçilemiyor." ifadelerini kullandı.