Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan KRV'de meclisi oluşturmak için 5 yılda bir seçim yapılıyor.

Kaynak: AA

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DÜSSELDORF - Almanya'da Hendrik Wüst yeniden Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığına seçildi - Son Dakika

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