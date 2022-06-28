DÜSSELDORF - Almanya'da Hendrik Wüst yeniden Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığına seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

DÜSSELDORF - Almanya'da Hendrik Wüst yeniden Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığına seçildi

28.06.2022 22:44

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, eyalet meclisinde yapılan oylamayla yeniden başbakan seçildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, eyalet meclisinde yapılan oylamayla yeniden başbakan seçildi.

Wüst, genel seçimlerde Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet'in eyalet başbakanlığı görevini bırakmasıyla 27 Ekim 2021'den itibaren bu görevi yürütüyordu.

KRV'nin 15 Mayıs'ta yapılan eyalet seçiminde partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) birinci parti olmasının ardından Wüst, Yeşiller Partisi ile 146 sayfalık koalisyon hükümeti sözleşmesini imzaladı.

Wüst, 195 sandalyeli eyalet parlamentosunda yapılan oylamaya katılan 181 milletvekilinin 106'sının oyunu alarak yeniden başbakan seçildi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan KRV'de meclisi oluşturmak için 5 yılda bir seçim yapılıyor.

YORUMLAR
500
Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen kulübüne kiraladı Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen kulübüne kiraladı Almanya'da Hendrik Wüst yeniden Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığına seçildi Almanya'da Hendrik Wüst yeniden Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığına seçildi
Kaynak: AA

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜSSELDORF - Almanya'da Hendrik Wüst yeniden Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığına seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
22:13 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
22:08 Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den ilk açıklama geldi
21:51 Madrid'deki 4'lü zirve sonrası liderler ortak bildiri imzaladı! İşte kararlar
21:46 Canlı yayında "İktidara yakın mısın?" sorusuna Arda Turan'dan cevap: Asla değilim
21:39 AK Partili belediye başkanı evlilik dışı ilişkisini kabul etti: Ben de yarın istifamı vereceğim
17:46 Bolu'nun Ayman Yaylası'nda kurulmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylüler açtığı davayı kazandı
17:46 Ali Babacan vatandaşın sorununu dinledi: Çocuğumu doktora götüremiyorum
20:41 Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
20:37 Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'tan sonra başkan olarak görmek istiyordu! Türkiye'nin en zengin isminden taraftara kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 22:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: DÜSSELDORF - Almanya'da Hendrik Wüst yeniden Kuzey Ren Vestfalya Başbakanlığına seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement