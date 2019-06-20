Son Dakika Haberleri: Düsseldorf'da milli eskrimciler maçlarını tamamladı
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Düsseldorf'da milli eskrimciler maçlarını tamamladı

51 dakika önce

Almanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Kadın Kılıç Milli Takımı 9. olurken, Erkekler Flöre kategorisinde mücadele eden Martino Minuto ise 14. sırada tamamladı.

Düsseldorf'da milli eskrimciler maçlarını tamamladı, System.String[]
Almanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Kadın Kılıç Milli Takımı 9. olurken, Erkekler Flöre kategorisinde mücadele eden Martino Minuto ise 14. sırada tamamladı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17 Haziran'da başlayan Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden milli eskrimcilerin maçları sona erdi. Erkekler Flöre kategorisinde mücadele eden Martino Minuto ise şampiyonayı 14. sırada tamamlarken, Engin Batuhan Menküer 49, Tevfik Burak Babaoğlu ise 50. oldu. Kadınlar Kılıç kategorisinde oynanan maçlar sonucunda ise Nisanur Erbil 42, Fatma Zehra Köse 43, Iryna Shchukla 48 ve Deniz Selin Ünlüdağ 49. sırada tamamladı.

Kadınlar Flöre kategorisinde İrem Karamete, 58 sporcunun piste çıktığı kategoride 30. sıranın sahibi olurken; 61 sporcunun mücadele verdiği Erkekler Kılıç kategorisinde Hakan Yıldırım 44, Enver Yıldırım ise 46. sırada tamamladı.

Kadınlar Kılıç Takımı 9. oldu

Organizasyon kapsamında Kadınlar Kılıç Milli Takımı 9'ncu sıranın sahibi oldu. 'Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse'den oluşan milliler, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 25 puan kazandı. Avrupa Eskrim Şampiyonası 22 Haziran'da sona erecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Almanya, Avrupa, Spor
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