Son Dakika Haberleri: Düsseldorf Grand Slam'de 6 Kadın Judoka

Düsseldorf Grand Slam'de 6 Kadın Judoka

1 saat önce

İSTANBUL,DHA)Almanya'nın Düsseldorf kentinde 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında Ay-yıldızlı judogileri 6 kadın judoka giyecek.

Düsseldorf Grand Slam'de 6 Kadın Judoka, System.String[]
İSTANBUL,DHA)

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında Ay-yıldızlı judogileri 6 kadın judoka giyecek. Karşılaşmaların ardından aynı kentte ortak çalışma kampı 25-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) yıllık yarışma takviminde yer alan Düsseldorf Grand Slam müsabakalarında Ay-yıldızlı judogiyi 6 kadın judoka giyecek.

22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapılacak karşılaşmalarda; 48 Kg'da Melisa Çakmaklı, Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç, 52 Kg'da İrem Korkmaz ve 57 Kg'da Şeyma Özerler ile Meltem Dindar tatamiye çıkacak.

Müsabakaların son hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayacak olan milli takım kafilesi yarın kava yoluyla Almanya'ya gidecek. Judokaların maç programı ise şöyle:

22 Şubat Cuma: Kadınlar 48, 52 ve 57 Kg karşılaşmaları.

Bu arada Grand Slam maçlarının bitiminde ise yine aynı kentte 25-28 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek ortak çalışma kampına altı judocumuzun yanı sıra, Tuğçe Beder, Kübranur Esir ve Minel Akdeniz de katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:45 Kaynak: DHA

Almanya, Düsselldorf, Spor
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