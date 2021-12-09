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DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA BOMBA PANİĞİ - Son Dakika

DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA BOMBA PANİĞİ

09.12.2021 17:58
DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA BOMBA PANİĞİ

ALMANYA'nın Düsseldorf Havalimanı yakınlarında bir inşaat kazısı sırasında ikinci dünya savaşından kalma bir bomba bulundu.

ALMANYA'nın Düsseldorf Havalimanı yakınlarında bir inşaat kazısı sırasında ikinci dünya savaşından kalma bir bomba bulundu. Uçuşlar kısa süreliğine durdurulurken, uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Düsseldorf Havalimanı apronu yakınlarında inşaat kazısı sırasında bir bomba bulundu. Yapılan incelemede bombanın ikinci dünya savaşından kalma olduğu anlaşıldı. Bombanın imhası için havalimanı hava trafiği kısa süreliğine durduruldu. Bu sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Düsseldorf seferini yapan Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi. Bomba imha çalışmalarının tamamlanmasıyla hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.


- İstanbul

Düsselldorf, İnşaat, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA BOMBA PANİĞİ - Son Dakika


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