Düsseldorf Judo Grand Slam'da Japonya ve Gürcistan rüzgarı esti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Düsseldorf Judo Grand Slam'da Japonya ve Gürcistan rüzgarı esti - Son Dakika Dünya

Düsseldorf Judo Grand Slam'da Japonya ve Gürcistan rüzgarı esti

26 dakika önce

Düsseldorf Judo Grand Slam'ın son gününde Japonya, Gürcistan, Özbekistan ve Kamerun altın madalya kazandı.

Düsseldorf Judo Grand Slam'da Japonya ve Gürcistan rüzgarı esti, System.String[]

Düsseldorf Judo Grand Slam turnuvasının son gününde, 2018 Dünya Şampiyonu Guram Tushishvili Alman Johannes Frey ile karşılaştığı maçta Gürcistan'ın judodaki başarısını devam ettirdi. Gürcü judoka ippon puanına giden bir hamle ile Frey'i tatamide alt etti. Ağırsiklet kategorisinde mücadele eden Tushishvili koleksiyonuna bir altın madalya daha kattı.



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"Gürcistan'ın ve taraftarların desteği elbette benim için çok önemli. Özellikle yurtdışında bu bana güç veriyor. Bu benim için önemli olduğu kadar bana bir sorumluluk da yüklüyor."


Guram Tushishvili, Gürcü judoka


2018 Dünya Şampiyonu Japon Shori Hamada bütün maçları ippon ile alarak güne damgasını vurdu. Japon judoka finalde iki defa dünya şampiyonu olan Brezilyalı Mayra Aguiar ile karşılaştı. Rakibini etkileyici bir newaza hamlesi ile alt eden Hamada, ikinci Grand Slam altın madalyasını alarak ülkesi Japonya'ya büyük sevinç yaşattı.

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Düsselldorf, Gürcistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:42 
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