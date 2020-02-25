Düsseldorf Judo Grand Slam'da Japonya ve Gürcistan rüzgarı esti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Düsseldorf Judo Grand Slam'da Japonya ve Gürcistan rüzgarı esti - Son Dakika Dünya

Düsseldorf Judo Grand Slam'da Japonya ve Gürcistan rüzgarı esti

6 saat önce

Düsseldorf Judo Grand Slam'ın son gününde Japonya, Gürcistan, Özbekistan ve Kamerun altın madalya kazandı.

Düsseldorf Judo Grand Slam'ın son gününde Japonya, Gürcistan, Özbekistan ve Kamerun altın madalya kazandı. View on euronews

Düsseldorf Judo Grand Slam'da Japonya ve Gürcistan rüzgarı esti

Düsselldorf, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:27 
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Son Dakika

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