Düsseldorf Judo Grand Slam: Japon Judokalar Rakiplerine Şans Tanımadı
1 dakika önce
Düsseldorf Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde Japonya 4 altın madalya kazanarak judodaki hakimiyetini ilan etti.
Düsseldorf Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde Japonya 4 altın madalya kazanarak judodaki hakimiyetini ilan etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:19
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