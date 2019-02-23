Son Dakika Haberleri: Düsseldorf Judo Grand Slam: Japon Judokalar Rakiplerine Şans Tanımadı

Düsseldorf Judo Grand Slam: Japon Judokalar Rakiplerine Şans Tanımadı

1 dakika önce

Düsseldorf Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde Japonya 4 altın madalya kazanarak judodaki hakimiyetini ilan etti.

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Düsseldorf Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde Japonya 4 altın madalya kazanarak judodaki hakimiyetini ilan etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:19 

Japonya, Düsselldorf, Dünya
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