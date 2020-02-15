Düsseldorf'ta Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı - Son Dakika

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Düsseldorf'ta Pegasus uçağında yangın paniği yaşandı
6 saat önce
SABİHA Gökçen-Düsseldorf seferini yapan Pegasus uçağında Düsseldorf Havaalanı'na indikten sonra yangın paniği yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:11 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen-Düsseldorf seferini yapan Pegasus
uçağında Düsseldorf Havaalanı'na indikten sonra yangın paniği yaşandı.
Pegasus Havayolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan PC1003 sefer sayılı TC-CPU kuyruk tescilli uçağımız, bugün Düsseldorf Havaalanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur. Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimizin emniyetle tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre, uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir."
- İstanbul
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