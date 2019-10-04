Son Dakika Haberleri: Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı
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Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı

33 dakika önce

İtalya'da polis, bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda duşun içinden gizli bir kapıyla 500 metrekarelik uyuşturucu tarlasına ulaştı.

Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı, System.String[]

İtalya'da polis, bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda duşun içinden gizli bir kapıyla 500 metrekarelik uyuşturucu tarlasına ulaştı. İtalyan polisi, tarlanın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yapılan bir ihbar üzerine Cagliari şehrindeki bir eve baskın düzenleyen polis, banyodan dışarıya açılan gizli bir kapı buldu. Duşun içine gizlenen kapıdan 500 metrekarelik kapalı bir depo alanına geçen polis, yüzlerce kovanın içinde esrar yetiştirildiğini tespit etti. Adeta uyuşturucu tarlasına dönüştürülen depoda ayrıca bir silah ve çok sayıda mermi bulundu.

Ev sahibi 30 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtalya, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:01 Kaynak: DHA
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