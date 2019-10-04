Son Dakika Haberleri: Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı
Son Dakika Güncel Haber

Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı

44 dakika önce

Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapıİtalya, (DHA)- İtalya'da polis, bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda duşun içinden gizli bir kapıyla 500 metrekarelik uyuşturucu tarlasına ulaştı.

Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı

İtalya, (DHA)- İtalya'da polis, bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda duşun içinden gizli bir kapıyla 500 metrekarelik uyuşturucu tarlasına ulaştı. İtalyan polisi, tarlanın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yapılan bir ihbar üzerine Cagliari şehrindeki bir eve baskın düzenleyen polis, banyodan dışarıya açılan gizli bir kapı buldu. Duşun içine gizlenen kapıdan 500 metrekarelik kapalı bir depo alanına geçen polis, yüzlerce kovanın içinde esrar yetiştirildiğini tespit etti. Adeta uyuşturucu tarlasına dönüştürülen depoda ayrıca bir silah ve çok sayıda mermi bulundu.

Ev sahibi 30 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı

Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş
İki çocuk annesi, halı silkelemek için çıktığı çatıdan kendini boşluğa bıraktı Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist patlayıcılarla yakalandı Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 21:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]