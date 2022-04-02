DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI - Son Dakika
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DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI

02.04.2022 19:26

ANTALYA'da Okan Aras (45), dün gece saatlerinde düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan, 2 saatlik çalışmayla çıkartıldı.

ANTALYA'da Okan Aras (45), dün gece saatlerinde düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan, 2 saatlik çalışmayla çıkartıldı. Aras, polise verdiği ilk ifadesinde "Sanıyorum birisi itti. Bu size biraz garip gelecek biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.

Olay, Konyaaltı Olbia Kanyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatlerde 20 metre derinliğinde, içinde su olmayan kanyona düşen Okan Aras, sabah saatlerinde karşıdaki AVM'nin çalışanlarından yardım istedi. Kanyonda yaralı bir kişinin yattığını gören AVM çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese kısa sürede gelen ekipler, Okan Aras'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla kanyona inen itfaiye eri, yaralı Okan Aras'ın yanına ulaştı. Aras, ekiplerin 2 saatin sonunda sedyeye alınarak, vinç yardımıyla yukarı çıkartıldı.

Polise verdiği ifadesinde kendisini birisinin itmiş olabileceğini iddia eden Aras, "Bunun size biraz garip geleceğini biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi. Genel durumu iyi olan, ancak vücudunda çizikler ve göğüs ağrısı bulunduğu belirtilen Aras, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI
DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI
DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI

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Konyaaltı, Okan Aras, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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