Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: "Kendi soruşturmamı kendim yapacağım" - Son Dakika
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Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: "Kendi soruşturmamı kendim yapacağım"

02.04.2022 14:37

Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: "Kendi soruşturmamı kendim yapacağım" Antalya'da gece saatlerinde vadiye düşen adam ekiplerin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı Antalya'da gece saatlerinde geldiği 20 metrelik vadiden aşağı düşen şahıs, sabah itfaiye...

Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: "Kendi soruşturmamı kendim yapacağım"

Antalya'da gece saatlerinde vadiye düşen adam ekiplerin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde geldiği 20 metrelik vadiden aşağı düşen şahıs, sabah itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren nefes kesen bir operasyon ile kurtarıldı. Şahsın polis ekiplerinin nasıl düştünüz sorusuna, "Kendi soruşturmamı kendim yapacağım" cevabı ise dikkat çekti.

Olay, Konyaatlı İlçesi Arapsuyu Mahallesinde bulunan 20 metrelik Olbia vadisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde vadi kenarına dinlenmeye gelen Okan Aras bir anda dengesini kaybederek, vadiden aşağıya düştü. Böğürtlen dikenleri ve ağaçların olduğu alana düşen adam yukarı çıkamayarak, mahsur kaldı. Sabah erken saatlerde ise yardım çığlıklarını vadi kenarına gelen vatandaşlar duydu.

12 metrelik vince takılan basket sedye ile yukarı çekildi

Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsın ekiplerden ilk isteği su oldu. Ekipler şahsı kurtarmak için adeta nefes kesen operasyon yaptı. Operasyonda ekiplerden önce bir tanesi beline bağladığı makaralı halat ile yavaş yavaş aşağı inerek şahsa ulaştı. İtfaiye ekibi böğürtlen dikenleri yüzünden şahsa ulaşmakta zaman zaman zorluk çekti. Olayı merak eden meraklı vatandaşlar ise sık sık video çekmeye çalıştı. Polis ekipleri şahısları düşme ihtimaline karşı olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra ise şahıs ekipler tarafından 12 metrelik vince bağlanan basket Sedyeye alınarak bir ekibin de eşliğinde yukarı çekildi.

"Ben kendi soruşturmamı kendim yapacağım"

Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adama, sağlık çalışanları tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Şahıs daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın polis ekiplerinin 'oraya nasıl düştünüz' sorusuna "Ben kendi soruşturmamı kendim yapacağım" sözleri ise dikkat çekti.

Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: Kendi soruşturmamı kendim yapacağım
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: Kendi soruşturmamı kendim yapacağım
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: Kendi soruşturmamı kendim yapacağım

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Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: 'Kendi soruşturmamı kendim yapacağım' Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: 'Kendi soruşturmamı kendim yapacağım' Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu Yangın faciasından cinayet çıktı! Önce boğazını kesmişler, sonra da evi yakmışlar Yangın faciasından cinayet çıktı! Önce boğazını kesmişler, sonra da evi yakmışlar

Antalya, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: 'Kendi soruşturmamı kendim yapacağım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: "Kendi soruşturmamı kendim yapacağım" - Son Dakika
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