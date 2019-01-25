Düştüğü Denizde Kalbi Duran Kadını, Deniz Polisi Kurtardı

İZMİR'in Konak ilçesinde, denize düşen kadını, deniz polisi kurtardı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, denize düşen kadını, deniz polisi kurtardı. Duran kalbi, polisler tarafından yapılan kalp masajı ve suni teneffüs ile yeniden çalıştırılan kadın, hastanede tedavi altına alındı.



Konak Meydanı Sahili'nden saat 12.00 sıralarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Polisi geldi. Ekipler, su üzerindeki kadını bota alıp, karaya çıkardı. Ancak kadının kalbinin durduğu fark edildi. Bunun üzerine polisler, kadına kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen kadın ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



- İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı

Kız Arkadaşının Annesini Öldürmekle Suçlanan Sanıktan İlginç Savunma: Kendi Eşi Öldürdü

Büyükşehir'den Göztepe'ye 7 Milyon Liralık Destek

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama