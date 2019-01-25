Son Dakika Haberleri: Düştüğü Denizde Kalbi Duran Kadını, Deniz Polisi Kurtardı

Düştüğü Denizde Kalbi Duran Kadını, Deniz Polisi Kurtardı

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, denize düşen kadını, deniz polisi kurtardı.

Düştüğü Denizde Kalbi Duran Kadını, Deniz Polisi Kurtardı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, denize düşen kadını, deniz polisi kurtardı. Duran kalbi, polisler tarafından yapılan kalp masajı ve suni teneffüs ile yeniden çalıştırılan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Konak Meydanı Sahili'nden saat 12.00 sıralarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadının düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Deniz Polisi geldi. Ekipler, su üzerindeki kadını bota alıp, karaya çıkardı.  Ancak kadının kalbinin durduğu fark edildi. Bunun üzerine polisler, kadına kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.  Kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen kadın ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

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