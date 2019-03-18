Son Dakika Haberleri: Düştüğü Derede Sürüklenen Köpeği İtfaiye, Böyle Kurtardı

Düştüğü Derede Sürüklenen Köpeği İtfaiye, Böyle Kurtardı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dereye düşen köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Düştüğü Derede Sürüklenen Köpeği İtfaiye, Böyle Kurtardı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dereye düşen köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Hilvan'da dün ilçe merkezinden geçen dereye düşen köpeği gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, suda sürüklenen köpeği halat yardımı ile kurtararak kıyıya çıkardı. 

O anla ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:09 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Hilvan, İtfaiye, Güncel
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