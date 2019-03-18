Düştüğü Derede Sürüklenen Köpeği İtfaiye, Böyle Kurtardı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dereye düşen köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Şanlıurfa
'nın Hilvan
ilçesinde dereye düşen köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Hilvan'da dün ilçe merkezinden geçen dereye düşen köpeği gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, suda sürüklenen köpeği halat yardımı ile kurtararak kıyıya çıkardı.
O anla ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:09 Kaynak: DHA
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