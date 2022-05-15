DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika
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DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI

15.05.2022 17:28

ADANA'da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, hastanede tedaviye alındı.

ADANA'da sulama kanalındaki tahta parçasını almak isterken suya düşüp akıntıya kapılan, mahalleli tarafından hareketsiz bulunan 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Mert Yavuz ile oynarken Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalındaki tahta parçasını almak isteyen Muhammet Söğüt, dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre suda batıp çıkan Muhammet sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşı Mert'in çığlıklarını duyan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arama çalışması başlatan ekiplere, mahalleli de destek verdi. Çalışmalar sırasında Muhammet'in annesi Leyla Söğüt gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra küçük Muhammet, mahalleli tarafından kanalda hareketsiz bulundu. Sudan çıkarılan Muhammet Söğüt, ilk müdahalesinin ardından Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arkadaşı Muhammet ile kanal kenarında oynadıklarını söyleyen Mert Yavuz, 'Kanalın kenarındaki sopayı alacaktı. Ayağı kayıp, suya düştü' dedi.

DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI
DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI
DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI
DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI
DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI
DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI
DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI
DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI
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Arka ayaklarından felçli olarak bulunan sincap tedaviye alındı Arka ayaklarından felçli olarak bulunan sincap tedaviye alındı ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI ARKA BACAKLARI FELÇLİ HALDE BULUNAN SİNCAP TEDAVİYE ALINDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜŞTÜĞÜ KANALDA HAREKETSİZ BULUNAN MUHAMMET, TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika


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