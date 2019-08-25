Son Dakika Haberleri: Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı

39 dakika önce

ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde çıktığı kayalıktan dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşüp ayağını kıran Fatma Gürdal (26), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı, System.String[]
ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde çıktığı kayalıktan dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşüp ayağını kıran Fatma Gürdal (26), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Uluborlu ilçesi Kapı Dağı mevkiinde meydana geldi. Dağlık alanda hayvancılık yapan yakınlarının yanına giden Fatma Gürdal, geriye dönüşte bir kaya parçasının üzerine çıktı. Dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşen Fatma Gürdal yaralandı. Fatma Gürdal cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle arazuide ilerleyemeyen ?ambulanstaki sağlık çalışanları, AFAD ekipleri tarafından olay yerine götürüldü. Bir süre devam eden arama çalışmalarının ardından Gürdal'a ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan Fatma Gürdal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak, saat 19.00 sıralarında Uluborlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan Fatma Gürdal'ın ilk belirlemelere göre sol ayağında kırık olduğu öğrenildi.


Jandarma, Uluborlu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den çok sayıda bölge için kritik sağanak yağış uyarısı
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu Ünlü arabesk şarkıcısı Selahattin Özdemir yoğun bakıma kaldırıldı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil eleştirisine cevap: 25 yılı bana yüklemeleri çok üzücü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 21:39:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düştüğü kayalıklarda mahsur kalan genç kız kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]