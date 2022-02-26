Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika
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Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün

26.02.2022 11:21
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün

MUŞ'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmaları 5'inci güne girdi.

MUŞ'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmaları 5'inci güne girdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı, arama çalışmalarına destek için 23 kişilik su altı arama kurtarma ekibini Muş'a gönderdi.

İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek verdi. İHA ve dron ile nehir yüzeyi, iz takip köpekleriyle de kıyıda tarama yapıldı. Ancak şu ana kadar Yağmur'u izine rastlanmadı.Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Arama çalışmalarına destek vermek için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı 23 kişilik sualtı arama kurtarma ekibi de bölgeye gönderildi.


Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
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Muş Valisi Gündüzöz: 'Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz' Muş Valisi Gündüzöz: 'Kızımızı bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz' Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat, Karasu Nehri, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika
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