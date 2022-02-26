Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika
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Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün

26.02.2022 15:39

Muş'ta, Karasu Nehri'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Yağmur'un düştüğü noktanın 7 kilometre uzaklığındaki yere 50 metre uzunluğunda ağ çekti.

Muş'ta, Karasu Nehri'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Yağmur'un düştüğü noktanın 7 kilometre uzaklığındaki yere 50 metre uzunluğunda ağ çekti. Akıntının kuvvetli olduğu bölgede nehrin karşısına ağı taşımak isteyen ekipler, yoğun çaba sarfetti. 'Kurbağa adam'lar, 50 metre uzunluğunda, 1,20 santimetre genişliğindeki ağı her iki kıyıya sabitledi.

Kızılay görevlileri de arama- kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere sıcak yemek ikramında bulunuyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MUŞ (DHA)

Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün
Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün

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Muş'ta Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için suya 50 metrelik ağ çekildi Muş'ta Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için suya 50 metrelik ağ çekildi Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları sürüyor Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'u arama çalışmaları sürüyor

Karasu Nehri, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika
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