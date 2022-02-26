Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika

Muş'ta, Karasu Nehri'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Yağmur'un düştüğü noktanın 7 kilometre uzaklığındaki yere 50 metre uzunluğunda ağ çekti. Akıntının kuvvetli olduğu bölgede nehrin karşısına ağı taşımak isteyen ekipler, yoğun çaba sarfetti. 'Kurbağa adam'lar, 50 metre uzunluğunda, 1,20 santimetre genişliğindeki ağı her iki kıyıya sabitledi.

Kızılay görevlileri de arama- kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere sıcak yemek ikramında bulunuyor.

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MUŞ (DHA)