Son Dakika Haberleri: Düştüğü Porsuk Çayı'ndan Can Simidiyle Kurtarıldı

Düştüğü Porsuk Çayı'ndan Can Simidiyle Kurtarıldı

13 dakika önce

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen ve köprü ayaklarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan H.A. (33), boğulmaktan atılan can simidiyle kurtuldu.

Düştüğü Porsuk Çayı'ndan Can Simidiyle Kurtarıldı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen ve köprü ayaklarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan H.A. (33), boğulmaktan atılan can simidiyle kurtuldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kıyısında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen H.A., dengesini kaybederek, çaya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ve polis ekipleri, köprü ayaklarına tutunan H.A.'ya can simidi attı. Can simidine tutunan H.A.'nın yanına  Eskişehir İtfaiyesi Sualtı Üstü Arama Kurtarma ekibindeki gönüllü dalgıçlar indi. Dalgıçlar, H.A.'nın can simidine ip bağladı. Köprüde bekleyen polisler de H.A.'yı iple yukarı çekti. Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:57 Kaynak: DHA

Arifiye, Odunpazarı, Eskişehir, Porsuk, Güncel
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