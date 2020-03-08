Düştüğü su kanalında donmak üzereyken son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Düştüğü su kanalında donmak üzereyken son anda kurtarıldı

42 dakika önce

BOLU'da, sulama kanalına düşerek ayağı kırılan Mehmet Karasu (55), donmak üzereyken, köpeğini gezdirmek için oradan geçen Bora Aydın sayesinde kurtarıldı.

Düştüğü su kanalında donmak üzereyken son anda kurtarıldı, System.String[]

BOLU'da, sulama kanalına düşerek ayağı kırılan Mehmet Karasu (55), donmak üzereyken, köpeğini gezdirmek için oradan geçen Bora Aydın sayesinde kurtarıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Alpagut Mahallesi 204'üncü Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Karasu, yolda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten sulama kanalına düştü. Karasu, yaklaşık 20 santimetre su derinliği olan kanaldan ayağı kırıldığı için çıkamadı. Issız alanda yarım saat boyunca suyun içinde feryat eden ve ayağa kalkamayan Karasu'nun bağırışlarını, bu sırada köpeğini gezdirmek için oradan geçen Bora Aydın duydu. Bora Aydın, sese doğru gittiğinde sulama kanalında yatan kişiyi gördü ve durumu itfaiye ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle Karasu'nun yanına indi. Sedyeye koyulan Karasu yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Soğuk havanın yaşandığı Bolu'da suyun içinde yaklaşık 45 dakika kalan Karasu'nun donmak üzere olduğu görüldü. Karasu, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'KÖPEĞİMİ GEZDİRMEYE ÇIKMIŞTIM'

Suya düşen Karasu'yu fark ederek kurtarılmasını sağlayan Bora Aydın, "Bağırıyordu. İtfaiyeye ambulansa haber verdim. Suların içindeydi. Köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:20 Kaynak: DHA
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