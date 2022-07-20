Olay, Ulaştepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kabalak (66) evlerinin yakınında bahçesine gitti. Öğle saatlerinde bahçeye yemek götüren Kabalak'ın eşi, kocasını bahçede göremeyince çevreyi araştırmaya başladı. Bahçenin yakınında bulunan su kuyusunun içerisinde eşini gören kadın polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Mehmet Kabalak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, talihsiz adamın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Kabalak'ın cenazesi otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morgun kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İskilip, Çorum, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Düştüğü su kuyusunda ölü bulundu - Son Dakika

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