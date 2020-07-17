Düştüğü traktörün altında kalan Emir Furkan, yaşamını yitirdi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, üzerinden düştüğü traktörün tekerinin altında kalan 10 yaşındaki Emir Furkan Erbay, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kirazlıyayla Mahallesi Sabıntoprağı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Erbay (40), beraberine oğlu Emir Furkan Erbay'ı da alıp kendi kullandığı 20 E 2282 plakalı traktörüyle buğday almak için tarlaya gitti. Ancak dönüş yolunda Emir Furkan, traktörden düşüp, tekerin altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemelerin ardından Erbay'ın cansız bedeni, Çameli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.