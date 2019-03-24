Son Dakika Haberleri: Düştükleri Kuyuda Yaşamını Yitiren İki Kuzen Toprağa Verildi

Düştükleri Kuyuda Yaşamını Yitiren İki Kuzen Toprağa Verildi

1 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, düştükleri su kuyusunda hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, düştükleri su kuyusunda hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi.
İncetaş köyünde, ailelerinin haber alamaması üzerine yapılan aramalarda su kuyusunda cesetleri bulunan amca çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Yıldız ile 3 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın cenazeleri köydeki camiye getirildi.

Hiranur'un babası İsmail Yıldız ve Hüseyin Eymen'in babası Hasan Yıldız, tabutların başında gözyaşı döktü.

Cenaze törenine çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığına defnedildi.

Yıldızeli ilçesinde, köyde yaşayan amca çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kaybolmuş, çocukların cesedi dün bir tarlanın kenarındaki sulama amacıyla açılan kuyuda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Sivas, Yıldızeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:50:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düştükleri Kuyuda Yaşamını Yitiren İki Kuzen Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]