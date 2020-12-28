Düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandıran 3 kişi tutuklandı

MERSİN'de düşük ayarlı altınla kuyumcuları dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan E.S., Ö.S., ve Z.T.K., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.Kentte kuyumculara düşük ayarlı altın satarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin dolandırdığı kuyumculardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler E.S. ile birlikte hareket ettiği Ö.S. ve Z.T.K.?yi tespit ederek yakaladı. Şüphelilerin kullandığı araçta arama yapan ekipler dolandırıcılık olaylarından elde edilen 125 bin 500 TL nakit para ele geçirdi.

Dolandırıcıların kurdukları atölyelerde düşük ayarlı altın basıp, yüksek ayarlıymış gibi kent genelindeki kuyumculara sattıkları saptandı. Şüphelilerin, 13 adet düşük ayarlı bilezik sattığı Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerinde de bu yöntemle kuyumcuları dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ekipler, operasyonda ele geçirilen para ve boş altın kutuları 'oh oh' yazdı.