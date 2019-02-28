Düşük cari açığın bedeli
55 dakika önce
"Türkiye ne zaman büyümüş, cari açığımız fazla olmuş. Cümleyi tersinden de kurabiliriz tabii ki. Ne kadar çok cari açık vermişiz, o ölçüde de büyümüşüz."
"Türkiye
ne zaman büyümüş, cari açığımız fazla olmuş. Cümleyi tersinden de kurabiliriz tabii ki. Ne kadar çok cari açık vermişiz, o ölçüde de büyümüşüz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:55
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