Son Dakika Haberleri: Düşük cari açığın bedeli

Düşük cari açığın bedeli

55 dakika önce

"Türkiye ne zaman büyümüş, cari açığımız fazla olmuş. Cümleyi tersinden de kurabiliriz tabii ki. Ne kadar çok cari açık vermişiz, o ölçüde de büyümüşüz."

Düşük cari açığın bedeli, System.String[]
"Türkiye ne zaman büyümüş, cari açığımız fazla olmuş. Cümleyi tersinden de kurabiliriz tabii ki. Ne kadar çok cari açık vermişiz, o ölçüde de büyümüşüz."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:55 

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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