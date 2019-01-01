Son Dakika Haberleri: Düşük debi ve rüzgârla yüksek enerji üretecek

Düşük debi ve rüzgârla yüksek enerji üretecek

1 saat önce

Emcekare Enerji, düşük debi ve rüzgar hızında da yüksek enerji üretebilen yeni nesil rüzgar ve akarsu türbininin patentini aldı.

Düşük debi ve rüzgârla yüksek enerji üretecek, System.String[]
Emcekare Enerji, düşük debi ve rüzgar hızında da yüksek enerji üretebilen yeni nesil rüzgar ve akarsu türbininin patentini aldı. Projenin ilk prototip denemesi İstanbul Boğazı'ndaki yüzeysel su akıntılarında yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:05 

İstanbul Boğazı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 07:10:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düşük debi ve rüzgârla yüksek enerji üretecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]