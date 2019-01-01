Düşük debi ve rüzgârla yüksek enerji üretecek
1 saat önce
Emcekare Enerji, düşük debi ve rüzgar hızında da yüksek enerji üretebilen yeni nesil rüzgar ve akarsu türbininin patentini aldı.
Emcekare Enerji, düşük debi ve rüzgar hızında da yüksek enerji üretebilen yeni nesil rüzgar ve akarsu türbininin patentini aldı. Projenin ilk prototip denemesi İstanbul Boğazı
'ndaki yüzeysel su akıntılarında yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:05
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