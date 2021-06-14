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Düşük elektrik faturası güneş enerjisiyle mümkün - Son Dakika

Düşük elektrik faturası güneş enerjisiyle mümkün

14.06.2021 10:59
Düşük elektrik faturası güneş enerjisiyle mümkün, System.String[]

Dövizdeki tırmanışa bağlı olarak yükselen enerji fiyatlarının güneş enerjisi santralleri ile düşürülmesinin mümkün olduğunu belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Tasarruf ederken çevreyi korumak çok kolay" dedi.

Dövizdeki tırmanışa bağlı olarak yükselen enerji fiyatlarının güneş enerjisi santralleri ile düşürülmesinin mümkün olduğunu belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Tasarruf ederken çevreyi korumak çok kolay" dedi.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında dövizdeki yükseliş nedeniyle artışa gidilmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyeti düşürme özelliğini bir kez daha gündeme getirdi. TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Yükselişi devam eden döviz kurları, enerji maliyetlerine de yansıyarak yüksek faturalara sebep oluyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem çevre sorunlarının önüne geçmek, hem de tasarruf etmek mümkün" açıklamasını yaptı.

'Müsilaj gibi zararları engelleyebiliriz'

Döviz kuruna bağlı olarak her geçen gün zamlanan enerji tarifelerinin, sanayi kuruluşları ve konutlarda yenilenebilir enerji kullanımı ihtiyacını ortaya çıkardığını kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, "Doğaya zarar vermemek, hepimizin öncelikli hedefi olmalı. Fosil ve nükleer yakıtlardan enerji elde etmeye çalışırken dünyamıza geri dönülmez zararlar veriyoruz. Bugün denizlerimizde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorunu da esasında çevremize verdiğimiz büyük hasarın yansıması. Üstelik her geçen gün artan enerji maliyetleri, üretici için çok ciddi külfetleri beraberinde getiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavramalı, çevreye zarar vermeden bütçe dostu uygulamalardan yararlanarak enerji üretmeliyiz" dedi.

KDV muafiyetleri sunuluyor

Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda kalıcı hamleler yaptığını da vurgulayan Şahintaş, "Yenilenebilir enerji kaynağı kullanım oranını 2020'de yüzde 49'a yükselten ülkemiz, güneşten enerji üretme kapasitesinde dünyanın en şanslı ülkelerinden biri. 1 Haziran'da yürürlüğe giren 'Yeşil Tarife' ile de yeni bir dönem başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devletin ve özel sektörün bu anlamdaki yatırım ve çalışmaları ile güneş enerjisi santrallerine ilgi her geçen gün artıyor. Devletin enerji açığını kapatmak üzere güneş enerjisinden faydalanılması için üretilen fazla enerjiyi enerji dağıtımı yaptığı fiyat üzerinden geri alma uygulaması, KDV muafiyetleri gibi teşvikler sayesinde hane ya da işyerleri çatılarına kurulan güneş enerjisi sistemleri, 5 yıl içerisinde kendini amorti ediyor. Emin adımlar attığımız bu yolda dünyada yenilenebilir enerji kullanım lideri olma şansımız var" ifadelerini kullandı. - BURSA

Düşük elektrik faturası güneş enerjisiyle mümkün

Yenilenebilir Enerji, Müsilaj, Enerji, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düşük elektrik faturası güneş enerjisiyle mümkün - Son Dakika Ekonomi


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