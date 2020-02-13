"Düşük faiz sürekli olsun" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Düşük faiz sürekli olsun' - Son Dakika Ekonomi

"Düşük faiz sürekli olsun"

6 saat önce

20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisini oluşturuyor.

G-20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisini oluşturuyor. Global ekonomideki gelişmelere paralel olarak yaşanan daralmaları aşmaya çalışan Türk ekonomisine faiz indirimleri pozitif etki oluştururken, iş adamları ekonomide yapılacak kalıcı reformlarla düşük faizin sürekli hale getirilmesini istiyor.


Üst üste gelen faiz indirimi haberleri ekonominin üzerindeki ataleti sonlandırdı. Devletin attığı adımlara iş dünyasının da desteği gelince ekonomik hayat yeniden ivme kazanmaya başladı. Üretimlerini artıran Türk iş dünyası, düşük faizlerle canlanan ekonomideki sürekli büyüme için yeni reformlara işaret ediyor. Faiz indirimiyle moral bulan iş dünyası, canlanan piyasalardaki yükselişin daha da artması için kalıcı reform talebinde bulundu. Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, "Yapılacak kalıcı reformlarla düşük faizin sürekli hale gelmesi gerekiyor" diye konuştu.


Türkiye'den dünyanın çeşitli yerlerine önemli ihracat sağlayan Başak, şu değerlendirmeleri yaptı:


"Devletin öncülüğünde ve iş insanlarının gayretleriyle Türkiye ekonomisi yükselişe geçti. Faiz indirimi Türk iş dünyasına büyük moral oldu. Ancak sürekli büyüme için düşük faizin kalıcı reformlarla sabitlenmesi gerekir. Ülkemizin ekonomik sıçramalar yapabilmesi için üretimin, yatırımın ve ihracatın önünün daha da açılması gerekiyor. Turizm, sağlık, inşaat, telekomünikasyon ve daha birçok alanda beklentiler büyük. Bu yıl holdingimizin 23. yılını kutluyoruz. Binlerce çalışanımızla elimizi taşın altına koyuyoruz. Hükümetimizin destekleriyle daha da ileriye gitmekte kararlıyız. Sanayimizi güçlendirerek, iş gücüne katılımı artırıyoruz. 2020'nin istihdam yılı olmasını talep ediyoruz. Kazanılan olumlu ivmenin kararlılıkla devam ettirilerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar tüm gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz." - ANKARA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

30 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' yakalandı
Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz CHP'de CNN Türk boykotunu delen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek disipline sevk edildi Türkiye atıflı reklam filmiyle tepki alan İskandinav Hava Yolları: Mesajımızın arkasındayız

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:23:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Düşük faiz sürekli olsun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]