"Düşük faiz sürekli olsun"

G-20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisini oluşturuyor. Global ekonomideki gelişmelere paralel olarak yaşanan daralmaları aşmaya çalışan Türk ekonomisine faiz indirimleri pozitif etki oluştururken, iş adamları ekonomide yapılacak kalıcı reformlarla düşük faizin sürekli hale getirilmesini istiyor.



Üst üste gelen faiz indirimi haberleri ekonominin üzerindeki ataleti sonlandırdı. Devletin attığı adımlara iş dünyasının da desteği gelince ekonomik hayat yeniden ivme kazanmaya başladı. Üretimlerini artıran Türk iş dünyası, düşük faizlerle canlanan ekonomideki sürekli büyüme için yeni reformlara işaret ediyor. Faiz indirimiyle moral bulan iş dünyası, canlanan piyasalardaki yükselişin daha da artması için kalıcı reform talebinde bulundu. Başakkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, "Yapılacak kalıcı reformlarla düşük faizin sürekli hale gelmesi gerekiyor" diye konuştu.



Türkiye'den dünyanın çeşitli yerlerine önemli ihracat sağlayan Başak, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Devletin öncülüğünde ve iş insanlarının gayretleriyle Türkiye ekonomisi yükselişe geçti. Faiz indirimi Türk iş dünyasına büyük moral oldu. Ancak sürekli büyüme için düşük faizin kalıcı reformlarla sabitlenmesi gerekir. Ülkemizin ekonomik sıçramalar yapabilmesi için üretimin, yatırımın ve ihracatın önünün daha da açılması gerekiyor. Turizm, sağlık, inşaat, telekomünikasyon ve daha birçok alanda beklentiler büyük. Bu yıl holdingimizin 23. yılını kutluyoruz. Binlerce çalışanımızla elimizi taşın altına koyuyoruz. Hükümetimizin destekleriyle daha da ileriye gitmekte kararlıyız. Sanayimizi güçlendirerek, iş gücüne katılımı artırıyoruz. 2020'nin istihdam yılı olmasını talep ediyoruz. Kazanılan olumlu ivmenin kararlılıkla devam ettirilerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar tüm gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz." - ANKARA