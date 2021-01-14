Düşük faizli destek kredisi gayrimenkul sektörüne can suyu oldu - Son Dakika

Düşük faizli destek kredisi gayrimenkul sektörüne can suyu oldu

14.01.2021 14:45
Düşük faizli destek kredisi gayrimenkul sektörüne can suyu oldu, System.String[]

Türkiye geneli konut satışında geçen yıl salgına rağmen 1,5 milyon adetle rekor kırıldı.

Türkiye geneli konut satışında geçen yıl salgına rağmen 1,5 milyon adetle rekor kırıldı. Sektör temsilcileri, düşük faizli destek kredisinin salgın döneminde sektöre can suyu olduğunu bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'ya ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışları ise yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 oldu.

En yüksek rakam 1 milyon 409 bin 314 adetle 2017'de görülmüştü. Salgına rağmen bundan önceki en yüksek rakama göre yüzde 6,4 artış yaşandı. Bundan önceki en yüksek rakamdan 90 bin adet fazla konut satışı gerçekleşti.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gayrimenkul ve inşaat sektörünün geçen yıl salgına rağmen iç piyasada rekor satışlara imza attığını, yabancıya satışta da istikrarlı talep artışı yaşandığını söyledi.

Nisan ve mayısta salgın nedeniyle yaşanan belirsizliğin haziranda kamu bankalarınca başlatılan düşük faizli destek kredisiyle yerinİ hareketliliğe bıraktığını dile getiren Özyurt, "Düşük faizli kredi kampanyası sektörümüz için can suyu oldu. Haziran ve temmuzda 200 bin adetleri aşan satış rakamlarını gördük. Salgın nedeniyle çekimser kalan yatırımcılar güven buldu." dedi.

Özyurt, bu dönemde sektörde başlatılan dijital açılım dönemi ve online tapu hizmetiyle konut alımının kolaylaştığını kaydederek, bu süreçte sektörde istihdamın arttığını, ikinci el ve ipotekli satışlarda da rekorlar kırıldığını anlattı.

Salgın sürecinde öz sermayesi güçlü şirketlerin ayakta kaldığını anlatan Özyurt, "Yeni döneme salgınla birlikte değişen dünya düzeni yön verecek. Hükümetin iç piyasaya yönelik alacağı önlemler ve vereceği destekler piyasadaki gidişatı tanımlayacak. Yeni dönemde finansal kaynak kullanımının çeşitlenmesine yönelik yeni girişimler bekliyoruz." diye konuştu.

"Salgına rağmen rekor kırdığımız yıldan 90 bin adet fazla satış yaptık"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, geçen yıl, 2017'de 1 milyon 409 bin adetle görülen en yüksek rakamdan 90 bin adet fazla satış gerçekleştiğini hatırlattı.

Kredi destek paketiyle hazirandan itibaren rekor kıran yurt içi satışlar ile son 5 ayda yükselişe geçen yabancı satışlarıyla sektörün gücüne güç kattığını vurgulayan Akkuş, "Sektörümüz, istihdama sağladığı katkının yanı sıra yüzlerce alt sektörü de olumlu etkiledi. Bu açıdan ekonominin parlayan yıldızı oldu." yorumunu yaptı.

Akkuş, destek paketiyle birlikte şantiyelerde hız kazanan inşaat faaliyetleri sayesinde sektörde çalışan sayısının 1,7 milyonu aştığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Destek paketinin ne kadar önemli olduğunu kredili satışlardaki artıştan görebiliriz. Ocak-aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337'e yükseldi. Faiz indirimiyle birlikte uzayan vadeler, her kesimden konut alıcısını sektörümüze çekti. 2020'de konut stokların tüketilmesi açısından büyük mesafeler aldık.

Satışlardaki artış yönlü hareketliliğin 2021 yılını da etkisi altına alacağı, yeni projelerin başrol oynayacağı bir dönem bizi bekliyor."

Gayrimenkul, Türkiye, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Düşük faizli destek kredisi gayrimenkul sektörüne can suyu oldu - Son Dakika Ekonomi


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