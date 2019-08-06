"Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi"
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:20 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin vatandaşların teveccühünü kazandığını ve düşük faizli kredilere rekor seviyede talep gediğini açıkladı. Bakan Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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