Düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin şartları belli oldu - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullanacakları düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredilerinin şartlarının da belli olduğunu söyledi.

Aksal, yaptığı açıklamada, geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler 50 bin TL'ye kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabileceklerini belirtti.

50 bin üzeri kredilerin en az yüzde 50 oranında sübvanse edileceğini ifade eden Aksal,"Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmelerimiz 100 bin liraya kadar yüzde 100 sübvanse kredi kullanabilecekler. 100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 1,5 milyon lira olarak belirlendi."şeklinde konuştu.

Sadece çiftçilerin düşük faizli kredilerle desteklenmediğini vurgulayan Aksal, koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelendiğini, gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacağını bildirdi.



Aksal, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların da Halkbank'a olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında anapara ve faiz ödemelerinin de 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleneceğini söyledi.

Tarım, eğitim ve sağlığa atama yapılacak

Fatma Aksal, dünyada birçok ülkenin sağlık sisteminin çöktüğü, ekonomisinin alarm verdiği bir dönemde Türkiye'nin başta sağlık ve eğitim olmak üzere tarım sektörüne de destek amacıyla binlerce atama gerçekleştirdiğini anımsattı.



Bu süreçte 20 bin öğretmen ataması yapıldığını, 32 bin sağlık çalışanının kısa süre içerisinde görevine başlayacağını aktaran Aksal, "Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 100 milyar liralık kaynak seti devreye alındı. 32 bin atanması yapılacak sağlık çalışanından Edirne'ye 100 temizlik, 12 güvenlik görevlisi ile 5 klinik destek elamanın yanı sıra yine Edirne'ye (KPSS) ile 104 sağlık personeli atanacak." dedi.

Tarıma 2 bin 153 personel alınacak

Aynı zamanda TBMM'de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü olan Fatma Aksal, 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alımının 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapılacağını belirtti.

Aksal, bu dönemde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri atamasının da yapılacağını sözlerine ekledi.