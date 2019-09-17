Son Dakika Haberleri: "Düşük fiyatlı ürün ithalatı engellenmelidir"
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"Düşük fiyatlı ürün ithalatı engellenmelidir"

1 saat önce

İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, üretici olarak ayçiçeğinde düşük fiyatlı ithalatının engellenmesi gerektiğini belirtti.

İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, üretici olarak ayçiçeğinde düşük fiyatlı ithalatının engellenmesi gerektiğini belirtti.

Trakya'daki ziraat odaları başkanları bölge toplantısında Edirne'de bir araya geldi.

İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, açıklanan ayçiçeği fiyatının çiftçilerin beklentisini karşılamadığını belirtti.

Bu yıl ayçiçeğinde verimin iyi olduğunu ifade eden Darcan, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yüzde 40 yağ oranlı, yüzde 9 rutubetli ve yüzde 2-4 yabancı madde içerikli yağlık ayçiçeği kilogram fiyatını 2,5 lira olarak açıklamıştır. Birliğimizce yapılan çalışma sonucunda ayçiçeğinin 2019 yılı maliyeti 2,46 olarak tespit edilmiştir. Açıklanan 2,5 lira, birliğimiz tarafından açıklanan maliyetin yüzde 1,6 üzerindedir." dedi.

Ayçiçeğinde referans fiyatının üreticiler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Darcan, bu yıl 450 dolar/ton olan referans fiyatın 700 dolar/ton fiyatına yükseltilmesini beklediklerini söyledi.

Birlik ve kooperatiflerin açıklanan fiyat üzerinden alım yaptığını belirten Darcan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere gümrük vergi oranları üreticimizi korumaya yetmemektedir. Dolar kuru yüksekliği nedeniyle yapılan ithalat maliyeti de 2.500 ton/TL seviyesinde idi. Ancak geçtiğimiz haftadan itibaren dolar kurunda görülen gerileme ayçiçeği fiyatına yansımış ve piyasada fiyatlar 2.200 ton/TL'ye kadar gerilemiştir. Doların daha da gerilemesi durumunda bu fiyat daha da gerileyecek mi? Bu kabul edilir bir durum değildir.

Trakya Birlik tonunu 2,5 liradan ürün almaya devam ediyor. Sonuçta ne olacak? Üretici ürününü piyasaya değil, Trakya Birlik'e teslim edecek ve piyasada yağ fiyatlarının ithal ürünle düşmesi durumunda Trakya Birlik zarar edecek. Bu durumdan hem üretici hem de Trakya Birlik zarar görecek. Hasat döneminde bu tür ani değişimlere karşı hızlı önlemler alınmalıdır. Gümrük vergi oranı piyasayı koruyamıyor ise referans fiyatlar artırılarak, düşük fiyatlı ürün ithalatı engellenmelidir."

Darcan, açıklanan çeltik fiyatlarının çok dip rakamlar olduğu, üreticinin beklentisini karşılamadığını ve bu fiyatların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya Trakya'daki ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Trakya Bölgesi, Edirne, İpsala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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