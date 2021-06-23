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Düşük göz kapağı yaşam kalitenizi düşürebiliyor - Son Dakika

Düşük göz kapağı yaşam kalitenizi düşürebiliyor

23.06.2021 10:54
Düşük göz kapağı yaşam kalitenizi düşürebiliyor, System.String[]

Düşük göz kapağının görmeyi olumsuz etkilerken, kişinin yaşından daha büyük görünmesine neden olabildiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr.

Düşük göz kapağının görmeyi olumsuz etkilerken, kişinin yaşından daha büyük görünmesine neden olabildiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, "Estetik göz kapağı ameliyatı genellikle 35 yaş sonrası ihtiyaç duyulan cerrahi uygulamalar olup, cerrahi riskleri az, estetik cerrahi sonuçları çarpıcı uygulamalardır. Kalıtsal nedenlerle daha genç yaşta göz kapaklarında rahatsız edici torbalanmalar olan kişilerde daha genç yaşta da uygulanabilir" dedi.

Göz kapağı estetiği ameliyatının (blefaroplasti) alt ve üst göz kapaklarındaki daha fazla deri ve yağ dokusunun çıkarılmasıyla bu dokulara destek olan göz çevresi bölümlerinin gerginleştirilerek yapılan bir işlem olduğunu aktaran Medicana Avcılar Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Apa, "Estetik göz kapağı ameliyatı genellikle 35 yaş sonrası ihtiyaç duyulan cerrahi uygulamalar olup, cerrahi riskleri az, estetik cerrahi sonuçları çarpıcı uygulamalardır. Kalıtsal nedenlerle daha genç yaşta göz kapaklarında rahatsız edici torbalanmalar olan kişilerde daha genç yaşta da uygulanabilir. Düşük göz kapağı görmenizi olumsuz etkilerken yaşınızdan daha büyük görünmenize neden olabiliyor. Bu cerrahi uygulama ile sarkmış üst ve alt göz kapakları, fazla yağ toplanmasına bağlı torbalanmalar ve göz çevresi kırışıklıkları düzeltilerek kişinin yaşlı, yorgun görünümü daha genç ve dinamik bir görünüme dönüştürülüyor" dedi.

YAĞ DOKULARI KORUNMAYA ÇALIŞIYOR

Ameliyatın süreciyle ilgili bilgi veren Op. Dr. Mustafa Apa, "Blefaroplasti genellikle 1-2 saat sürer. Anestezi sonrası üst göz kapaklarında doğal çizgileri üzerinden, alt göz kapağında ise kirpiklerin hemen altından kesiler yapılır. Bu kesilerden girilerek deri, alttaki yağ ve kas dokusundan ayrılır. Fıtıklaşan yağ dokusu düzeltilir, fazlalık kas ve deri dokusu çıkarılır. Önceleri hemen her ameliyatta yağ dokusu çıkarımı yapılmaktaydı. Ancak yaşın daha ilerlemesiyle yağ dokusundaki büzüşmenin göz çukurluğunu arttırdığı ve kişiye daha yaşlı bir görünüm verdiği kabul edildiğinden, modern cerrahide yağ dokusunun mümkün olduğunca korunması amaçlanmaktadır. Daha sonra kesiler çok ince sünürlerle kapatılır. Alt göz kapaklarında deri fazlalığı olmaksızın yağ-kas torbacıkları varsa, göz kapağının içinden, görünen bir skor bırakmadan kesi yapılır. Genellikle daha elastik derili genç hastalarda uygulanır" dedi.

AMELİYAT SONRASI BAZI AKTİVİTELERDEN KISA SÜRELİ UZAK DURMAK GEREKEBİLİYOR

Estetik göz kapağı ameliyatı sonrasında gözün etrafında ödem (şişlik) ve kızarıklık oluşabildiğini belirten Dr. Apa, ameliyat sonrası iyileşme süreci için şu noktaların altını çizdi:

"2 ve 3'üncü günlerde bu şişlikler yerini morluklara bırakır ve bir hafta sonraki kontrolünüzde dikişleriniz ve göz çevrenizdeki bantlar alınırken morluklar tamamen geçmiş ve neredeyse normal bir görünüme kavuşurmuş olursunuz. Ameliyat sonrasında göz damlaları ile birlikte antibiyotik, ağrı kesici, ödem azaltıcı gibi ilaçlar doktorunuz tarafından size reçete edilecektir. Estetik göz kapağı ameliyatı sonrasındaki ilk haftada göz kuruluğuna neden olabilecek kitap okuma, bilgisayar kullanma, televizyon seyretme gibi aktivitelerden kaçınmalısınız. İlk haftanın sonunda normal aktivitelerinizi yapabilecek kadar iyi hissedersiniz ancak ağır egzersiz ve aktivitelerden dört hafta boyunca kaçınmalısınız."


Düşük göz kapağı yaşam kalitenizi düşürebiliyor

Avcılar, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Düşük göz kapağı yaşam kalitenizi düşürebiliyor - Son Dakika


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