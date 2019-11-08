Düşük IQ olasılığı çifte cinayete verilen idamın infazını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski kız arkadaşının anne ve babasını öldürmekten idama mahkum edilen zanlının cezasının infazı durduruldu. Yüksek mahkeme hükümlünün idama mahkum edilmek için IQ seviyesinin çok düşük olabileceğine karar verdi.



Summit County'de 2015 yılında kız arkadaşının anne ve babasını çekiçle öldürmekten 2 yıl önce suçlu bulunan Shawn Ford Jr. idama mahkum edildi. Ohio Yüksek Mahkeme'sine taşınan davada hükümlünün IQ seviyesinin çok düşük olabileceği belirtildi. Mahkemede 2'ye karşı 5 oyla alınan karar, cezanın infazının durdurulmasına yönelik oldu. Mahkeme yeniden duruşma yapılması hükmü verdi.