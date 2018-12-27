Düşük İşlem Hacmiyle Yatay Seyrediyor

ABD Başkanı Trump'ın FED Başkanı Powell'ı görevden alacağına dair söylentilerin atlatılmasının ardından, Hazine Bakanı Mnuchin için görevden alma söylentileri piyasalarda yankılanırken Trump'ın Hazine Bakanı'na güvendiği açıklamaları piyasaları sakinleştirdi.

Hisse piyasalarındaki satışların alım fırsatı olduğunu değerlendiren Trump, açıklamaları ile küresel piyasalara yön vermeye devam ediyor. BİST 100'de de düşük işlem hacmi ile birlikte yatay hareketler dikkat çekerken, Asgari ücretteki enflasyon üzerindeki artıştan personel maliyeti anlamında oransal olarak fazla etkilenebilecek olan şirketlerde zayıf seyir gözleniyor. Demir çelik sektörü hisselerinde geri çekilmenin yaşandığı seansta enerji maliyetlerindeki azalıştan pozitif etkilenen SISE hisselerinde % 1.95 yükseliş dikkat çekti. BİST 100 endeksinde 90 000 – 100 000 bandındaki fiyatlama devam ederken bankacılık endeksinde % 0.64 yükseliş görüldü. Sabah itibariyle Asya piyasaları pozitif, Amerikan vadelileri ise negatif seyir izlemekte.