Düşük İşlem Hacmiyle Yatay Seyrediyor…

ABD Başkanı Trump'ın FED Başkanı Powell'ı görevden alacağına dair söylentilerin atlatılmasının ardından, FED Başkanı'nın Trump ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi ve Trump'ın da görüşmeye istekli olması global ve piyasalar için belirsizlik riski açısından pozitif bir gelişme olarak görülmektedir. BİST 100'de de düşük işlem hacmi ile birlikte gün boyu yatay hareketler dikkat çekerken, perakende sektöründen BIMAS'ın %3,13 ve KOZAL'ın %2,59 yükselişi dikkat çekti. BİST 100 endeksinde 90 000 – 100 000 bandındaki fiyatlama devam ettiği görüldü. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve Amerikan vadelileri ise pozitif seyir izlemekte.

USDTRY… Yatay seyrine devam ediyor... Noel tatili ve yıl sonu fiyatlamaları çerçevesinde piyasaların sakin seyrettiği günlerde, dolardaki karışık seyir ve enerji fiyatlarındaki geri çekilme devam edip TL varlıkları desteklerken, gelişmekte olan ülke para birimlerinden Ruble para birimindeki değer kazancı dikkat çekiyor.

EURTRY… Hafif pozitif seyretmekte... Kurda volatilitenin azalması ve paritedeki hafif pozitif seyir eşliğinde EURTRY'de pozitif yönlü hareket etkili oluyor.

EURUSD… Dolardaki geri çekilmeyle toparlandı... Trump-Powell-Mnuchin üçgeninde gelişen tartışmalar piyasalarda gelen açıklamalar pozitif görünse de hala tedirginliği devam etmekte olup, FED para politikasına dair belirsizlik dolarda satış ağırlıklı seyri destekledi. Trump'ın Hazine Bakanı Mnuchin ile ilgili güven verici ifadeleri sonrası doların kayıplarını geri alma çabasında olduğu görüldü.

XAUUSD… Kısa dönemdeki yükselişi devam etmekte… Dolardaki geri çekilme ve küresel risk iştahındaki azalma altını desteklemeye devam ederek 1275 USD seviyelerinde devam etmektedir. Trump'ın piyasaları sakinleştirmesinin ardından altında geri çekilme görülse de, FED'in faiz arttırım sürecine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi halinde altına olan talebin devam ettiği görülmekte.

GLDGR… Ons altındaki güçlü yükselişle pozitif seyretti… TL'de görülen yatay fiyatlamaya rağmen ons altında görülen güçlü yükseliş eşliğinde gram altında primli seyir devam ediyor.

BRENT… Petrolde düşüş devam etmekte… Yıl sonunda 2018'in en düşük fiyatlarının görüldüğü Brent petrolde, Trump'ın piyasalara güven vermesi sonrası küresel risk iştahında görülen toparlanma ardından % 3'a yakın düşüş kaydetti.

S&P 500… Sert ralli sonrası hafif düşmekte… ABD Başkanı Trump'ın önce FED Başkanı Powell'ı sonra da Hazine Bakanı Mnuchin'i görevden alacağına dair söylentiler, piyasalardaki satış dalgasını tetiklerken, Trump'ın Mnuchin ile ilgili güven veren açıklamaları risk iştahını yükseltti. Beş yıllık hareketli ortalamasını test eden endekste Trump'ın piyasaları sakinleştirmesinden sonra artan risk iştahı eşliğinde % 5'e varan sert yükselişler görülmüştü ancak federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi, endeks bazında aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır.