Düşük kalorili 7 çay içeceği - Son Dakika

Düşük kalorili 7 çay içeceği

Yaz sıcaklarının iyice bastırdığı bugünlerde artan terleme oranı ile vücudumuz normalden daha fazla sıvı ve mineral kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla yazın, susuzluğun oluşturabileceği baş dönmesi, baygınlık ve konsantrasyon eksikliği gibi sorunlarla karşılaşmamak için günlük ortalama 2,5-3 litre sıvı tüketmek gerekiyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş "Yazın sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketimiyle hem formunuzu koruyabilir hem de kendinizi daha sağlıklı ve enerjik hissedebilirsiniz. Hiçbir içecek suyun yerine geçmediğinden sıvı ihtiyacınızı büyük ölçüde su ile karşılamaya çalışmakta fayda var. Bunun yanı sıra gün içerisinde hem serinletici hem de düşük kalorili içecekler tüketerek formunuzu korumanıza ve sıvı tüketiminizi artırmaya katkı sağlayabilirsiniz ancak aşırıya kaçmamak şart" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, düşük kalorili 7 yaz içeceği tarifi verdi, bu içeceklerin tüketimine yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Probiyotikli Dut Smoothie

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Malzemeler:

2 avuç donmuş beyaz veya karadut

3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

Yarım su bardağı az yağlı,

laktozsuz süt

İstediğiniz kadar buz küpü

Tüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirip tüketebilirsiniz. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 00:39 

Son Dakika Magazin Düşük kalorili 7 çay içeceği - Son Dakika Magazin
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Son Dakika

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00:42
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00:21
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23:42
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