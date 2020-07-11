Düşük kalorili 7 çay içeceği
Yaz sıcaklarının iyice bastırdığı bugünlerde artan terleme oranı ile vücudumuz normalden daha fazla sıvı ve mineral kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla yazın, susuzluğun oluşturabileceği baş dönmesi, baygınlık ve konsantrasyon eksikliği gibi sorunlarla karşılaşmamak için günlük ortalama 2,5-3 litre sıvı tüketmek gerekiyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş "Yazın sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketimiyle hem formunuzu koruyabilir hem de kendinizi daha sağlıklı ve enerjik hissedebilirsiniz. Hiçbir içecek suyun yerine geçmediğinden sıvı ihtiyacınızı büyük ölçüde su ile karşılamaya çalışmakta fayda var. Bunun yanı sıra gün içerisinde hem serinletici hem de düşük kalorili içecekler tüketerek formunuzu korumanıza ve sıvı tüketiminizi artırmaya katkı sağlayabilirsiniz ancak aşırıya kaçmamak şart" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, düşük kalorili 7 yaz içeceği tarifi verdi, bu içeceklerin tüketimine yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Probiyotikli Dut Smoothie
Malzemeler:
2 avuç donmuş beyaz veya karadut
3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
Yarım su bardağı az yağlı,
laktozsuz süt
İstediğiniz kadar buz küpü
Tüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirip tüketebilirsiniz. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 00:39
Son Dakika 01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 00:42 Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu 00:21 Antalya-Konya yolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:30 Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt 19:10 Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır