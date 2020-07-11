Düşük kalorili 7 çay içeceği

Probiyotikli Dut Smoothie





Malzemeler:

2 avuç donmuş beyaz veya karadut

3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

Yarım su bardağı az yağlı,

laktozsuz süt





İstediğiniz kadar buz küpü

Tüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirip tüketebilirsiniz. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin.