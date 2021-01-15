Düşük karbonhidratlı diyetler, Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor - Son Dakika

Uzmanlar, 6 ay boyunca düşük karbonhidratlı diyet uygulayanlarda Tip 2 diyabetin olumsuz etkilerinin, diğer diyet türlerini uygulayanlara kıyasla yüzde 32 oranında azaldığını tespit etti.

İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor