Düşük Kaşlara Ameliyatsız Çözüm; Kaş Kontürü

Yüzün merkezinde yer alarak hem güzelliği hem de ifadeyi karakterize eden kaşlar, yanlışkonumlandırıldığında hoş olmayan bir görünüme yol açabilir. Özellikle de yüzün diğer unsurlarıyla uyum sağlamayan kaşlar, kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebilir.

Bu aşamada devreye giren kaş kontür uygulaması doğru ellerde yapıldığında kaşlara yeniden hayat vermekle kalmaz, kişinin çehresini tamamen değiştirebilir.

Düşük kaşlara kontür dokunuşu…

Bazı kişilerin kaşları yapısal olarak aşağı doğru bakabilir. Bu durum hem göz kapaklarını daha düşük gösterir hem de kişiye yorgun bir görünüm verir. Düşük kaş olarak adlandırılan bu kaş formu, estetik açıdan da olumsuz bir değişken olarak kabul edilir. Çünkü kaşlar gözlere yaklaştıkça yüz daha kapalı görünmeye başlar. Aksi durumda ise yani göz ve kaş arasındaki mesafe açıldıkça;

Yüz daha aydınlık görünür.

Aşağı olan form yukarı doğru tekrar tasarlandığı için yorgun görünüm yerini canlı ve taze bir görünüme bırakır.

Aynı zamanda bu küçük illüzyon gözleri olduğundan çok daha çekik gösterir.

Daha güçlü bir ifade kazandırır.

En önemlisi de kişiyi olduğundan daha genç gösterir.

Düşük kaşlara sahip olan kişiler neden kaş kontürü yaptırmalı?

Kaşlar her zaman yüzde istenildiği yerde pozisyon almaz. Doğuştan gelen etkilerin yanı sıra geçen zaman ve diğer dış faktörler kaşların daha az çıkmasına, dökülmesine ve şeklinin bozulmasına yol açabilir. Bu durumda birçok kadın daha çekik ve doğru formda kaşlar için estetik uygulamalara başvursa da kimileri bu durumdan kaçınır. Endişeleri minimum seviyeye indiren kaş kontür uygulaması ise geri döndürülmesi zor estetik uygulamalarının aksine pratik ve uzun vadeli çözümler sunar.

Düşük kaşlara sahip olup kaş kontürü yaptırmak isteyen kişilerin bu noktada dikkat etmesi gereken en önemli unsur, kontür yaptırılacak merkezin güvenilirliğidir. Çünkü doğru kaşlara kavuşayım derken çok daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir. Ayrıca bu konuda uygulanan birçok