Düşük oksijen seviyelerinin aritmiye yol açma mekanizması keşfedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düşük oksijen seviyelerinin aritmiye yol açma mekanizması keşfedildi - Son Dakika

Düşük oksijen seviyelerinin aritmiye yol açma mekanizması keşfedildi

7 saat önce

Düşük oksijen seviyelerinin kalpte ritim bozukluğuna yol açmasının altında yatan mekanizma ortaya çıkarıldı.

Düşük oksijen seviyelerinin aritmiye yol açma mekanizması keşfedildi, System.String[]

Düşük oksijen seviyelerinin kalpte ritim bozukluğuna yol açmasının altında yatan mekanizma ortaya çıkarıldı.

Science Daily'nin haberine göre, California Üniversitesinde görevli bilim insanı Steve A. N. Goldstein liderliğinde yapılan araştırma, "ubikuitin benzeri dönüştürücü" (SUMO) olarak adlandırılan bir proteinin, düşük oksijen seviyelerinde, saniyeler içinde her bir atımı başlatmakla sorumlu sodyum kanalları içine bağlandığını gösterdi.

Çalışmada, SUMO'nun girdiği sodyum kanallarının, kalp atımını başlatmaları gerektiğinde açıldığını ancak kapanmaları gerekirken yine açılarak tehlikeli kardiyak ritimlere yol açan anormal sodyum akımlarına neden olduğu keşfedildi.

Bulgunun kalp krizi, kronik kalp yetmezliği ve yaşamı tehdit eden düşük oksijene bağlı kalp rahatsızlıklarıyla ilişkili ritim bozukluklarının önlenmesinde, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin önünü açabileceği ifade edildi.

Araştırmanın ayrıntıları "Cell Reports" dergisinde yayımlandı.

California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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